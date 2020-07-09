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Более 2000 работников Тенгизшевройла заболели коронавирусом

Очаги инфекции зарегистрированы в 36 вахтовых поселках на месторождении Тенгиз и 57 ТОО, осуществляющих деятельность на Тенгизе.

Фото : diapazon.kz9 июля 2020, 13:06

Отдельных данных (прим.: по больным коронавирусом и пневмонией) нет, но я дам поручение коллегам для выяснения этой информации, заверил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

По Тенгизшевройлу зарегистрировано 2 160 случаев коронавирусной инфекции. В том числе жители Атырауской области – 1 809, среди демобилизованных 351 случай. Очаги инфекции зарегистрированы в 36 вахтовых поселках на месторождении Тенгиз и 57 ТОО, осуществляющих деятельность на Тенгизе. Отдельных данных (по пневмонии и летальных случаях – прим. автора) нет. Я коллегам поручу, чтобы они просмотрели и сказали, — сказал Цой.

8 июля аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов сообщал, что какие-либо изменения планов по срокам ввода проектов или снижению количества добычи ТШО не представлял. По информации акима, в мае месяце среди работников на месторождении было выявлено порядка 770 человек зараженных КВИ, в июне чуть более 700 фактов и в июле заразились порядка 400 человек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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