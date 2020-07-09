Правила по присуждению образовательных грантов утвердили в РК

Государственная услуга оказывается Министерством образования и науки РК через приемную комиссию ОВПО.

Министр образования и науки РК своим приказом от 7 июля 2020 года утвердил Правила оказания государственной услуги "Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в организациях высшего образования", передает zakon.kz.

Государственная услуга оказывается Министерством образования и науки РК через приемную комиссию ОВПО.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через министерство (услугодатель и веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz .

Для получения госуслуги необходимо представить через приемную комиссию организаций высшего или послевузовского образования (ОВПО) или через веб-портал "электронного правительства" пакет документов, в который входят:

1) заявление на конкурс по форме согласно приложению к настоящему Стандарту;

2) документ об образовании (подлинник);

3) сертификат единого национального тестирования;

5) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);

6) заключение врачебно-консультационной комиссии;

7) свидетельство о смерти обоих или единственного родителя, или иные документы, подтверждающие отсутствие родителей (решение суда о лишении родительских прав, ограничении, признании безвестно отсутствующими, объявлении их умершими);

8) подтверждающий документ для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны (при наличии);

9) подтверждающий документ для лиц, казахской национальности, не являющихся гражданами РК (при наличии).

Документы, перечисленные в подпунктах 6), 7), 8) и 9) предоставляются в подлинниках и копиях, после сверки которых подлинники возвращаются заявителю.

Лица, окончившие подготовительные отделения ОВПО на основе государственного образовательного заказа с усиленной языковой подготовкой, представляют транскрипт об окончании, подписанный руководителем ОВПО.

Лица, имеющие документы об образовании организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по соответствующей специальности не менее одного года, дополнительно подают один из следующих документов:

1) трудовую книжку;

2) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии);

3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности работника;

4) выписку из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах и сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях;

5) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;

6) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора;

7) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам.

В заявлении поступающий для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования указывает выбранную им группу образовательных программ высшего образования и ОВПО.

При совпадении профильных предметов поступающий может указать до четырех групп образовательных программ.

Подтверждением принятия документов является выдача расписки с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего документов, а также штамп, входящий номер и дата.

Для получения социальной поддержки услугополучатель представляет в приемную комиссию ОВПО:

1) заявление на имя руководителя ОВПО в произвольной форме;

2) заключение врачебно-консультационной комиссии;

3) свидетельство о смерти обоих или единственного родителя, или иные документы, подтверждающие отсутствие родителей (решение суда о лишении родительских прав, ограничении, признании безвестно отсутствующими, объявлении их умершими, признании недееспособными (ограниченно дееспособными);

4) подтверждающие документы лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны;

5) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности).

Документы, перечисленные в подпунктах 3) и 4) предоставляются в подлинниках и копиях, после сверки которых подлинники возвращаются заявителю.

при обращении через портал подается:

1) заявление на конкурс в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;

2) электронный документ об образовании;

3) цифровое фото размером 3х4;

4) медицинская справка по форме 086-У в электронном формате, утвержденной приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697);

5) электронное заключение врачебно-консультационной комиссии;

6) электронный документ, подтверждающий преимущества услугополучателя (свидетельство о смерти обоих или единственного родителя, или иные документы, подтверждающие отсутствие родителей, подтверждающие документы лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны, справки об инвалидности и др.).

Сведения о документе, удостоверяющем личность, по опеке и попечительству, сертификате единого национального тестирования услугодатель получает посредством информационной системы из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При оказании государственной услуги услугополучатель дает письменное согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

После подачи заявления услугополучателю вручается уведомление в "личном кабинете" о принятии документов для участия в конкурсе либо мотивированный ответ об отказе.

В случае присуждения образовательного гранта, услугополучатель получает электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта в ОВПО на обучение, в котором выигран грант.

В свою очередь сотрудник МОН - секретарь приемной комиссии ОВПО в период с 13 по 20 июля календарного года осуществляет прием пакета документов, их регистрацию и выдачу расписки услугополучателю о приеме пакета документов в день поступления заявления либо в случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов отказывает в приеме документов.

После приема пакета документов сотрудник ведомства- секретарь приемной комиссии ОВПО в течение 1 рабочего дня до 21 июля календарного года направляет сведения из базы данных приемной комиссий ОВПО в общую базу данных РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК ( НЦТ).

Заявителю выдается справка об участии в конкурсе на присуждении образовательных грантов.

НЦТ в период с 22 по 27 июля календарного года осуществляет подготовку базы данных и необходимых выходных документов (сводные ведомости в разрезе групп образовательных программ) для рассмотрения на заседании республиканской конкурсной комиссии.

Республиканская конкурсная комиссия до 1 августа календарного года принимает протокольное решение о присуждении образовательных грантов услугополучателям. На основании решения республиканской конкурсной комиссии МОН до 5 августа календарного года издает приказ о присуждении образовательных грантов. Копия приказа передается в НЦТ. На основании приказа услугодателя НЦТ в течение 3 рабочих дней осуществляет подготовку электронных свидетельств о присуждении образовательных грантов.

Министерство осуществляет выдачу электронного свидетельства о присуждении образовательного гранта ОВПО не позднее 20 августа, а также приказ руководителя ОВПО о назначении стипендии до 1 сентября календарного года.

На портале электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителем услугодателя.

Списки обладателей образовательных грантов публикуются в средствах массовой информации.

В случаях несогласия с результатами оказания государственной услуги услугополучатель вправе обратиться в суд в установленном законодательством порядке.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

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