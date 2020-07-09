Туркестанская область: Семьям врачей, умершим от пневмонии, выплатят компенсацию

Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

В Туркестанской области коронавирусной инфекцией заразились 132 медицинских работника, из них 24 выздоровели. К сожалению, 5 врачей умерли от пневмонии, сообщает zakon.kz.

Семьям врачей, умершим от COVID-19, выплатят компенсацию. Об этом на прошедшем онлайн-брифинге в Региональной службе центральных коммуникаций сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Труд врачей, которые делают все возможное, чтобы помочь пациентам в трудную минуту неоценим. И за это я им благодарен. К сожалению, есть врачи, которые умерли во время эпидемии. Наша обязанность - оказать надлежащую помощь их семьям, - сказал глава региона.

"В Туркестанской области 17 368 медицинским сотрудникам, привлеченным к противоэпидемическим мероприятиям в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, за март-июнь месяцы по трем группам риска заражения была выплачена надбавка в размере 2 867,1 млн тенге", - говорится в сообщении региональной службы коммуникаций Туркестанской области.

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