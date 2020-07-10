В США COVID-19 побил очередной суточный антирекорд

Рекордные показатели заболеваемости в США фиксируют вторую неделю подряд. Новая вспышка заболеваемости произошла после массовых протестов.

В США выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки - почти 60 тысяч новых случаев, сообщает zakon.kz.

Как пишет The New York Times, ссылающейся на собственные подсчеты, за последние сутки число зараженных Covid-19 увеличилось как минимум на 59,4 тыс. человек. Рекордное число заражений выявлено как минимум в пяти американских штатах: Миссури, Техасе, Теннеси, Юте и Западной Вирджинии.

Согласно данным сервиса Worldometers, общее число заразившихся в США на сегодняшний день составляет более 3,1 млн человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли почти 135 тысяч американцев. В то же время, почти 1,4 млн человек, согласно статистике, выздоровели и были выписаны из больниц.

Рекордные показатели заболеваемости в США фиксируют вторую неделю подряд. Новая вспышка заболеваемости произошла после массовых протестов.

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