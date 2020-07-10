Запущена петиция против торжественных похорон мэра Сеула

Южнокорейские СМИ связали это с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах.

Почти 150 тысяч южнокорейцев высказались против торжественных похорон мэра Сеула Пак Вон Суна, погибшего в четверг, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Хотя дело о сексуальных домогательствах было закрыто до начала расследования из-за смерти господина Пак Вон Суна, можем ли мы быть уверены, что его смерть была чиста? Разве есть необходимость в том, чтобы наши граждане следили в СМИ за торжественными пятидневными похоронами могущественного политика, который совершил самоубийство из-за обвинений в домогательствах? Считаю, что в данной ситуации уместна тихая церемония в семейном кругу, - говорится в петиции.

С аргументами ее автора согласилось уже свыше 142 тысяч человек.

Некоторые южнокорейские СМИ связали гибель политика с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах. Так, по данным газеты "Хангук кёнчжэ", днем ранее бывшая подчиненная мэра подала в полицию заявление на Пак Вон Суна. Девушка сообщила, что домогательства в форме навязчивых физических контактов и отправки непристойных сообщений в мессенджерах со стороны мэра продолжались с 2017 года. После гибели мэра дело в его отношении автоматически прекращено.

По планам властей Сеула похороны будут длиться пять дней, как подобает в случае смерти мэра, а не обычные для южнокорейцев три дня. Для этого перед мэрией будет установлен алтарь, где с усопшим смогут проститься обычные граждане и бывшие коллеги.

Соболезнования семье Пак Вон Суна выразил вице-мэр столицы Со Чжон Хёп, который будет исполнять обязанности градоначальника до следующих выборов в апреле 2021 года. Президент страны Мун Чжэ Ин отправил венок в дом усопшего. По словам его подчиненного, лидер страны был шокирован смертью Пак Вон Суна, с которым тот был знаком еще с 1980 года.

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