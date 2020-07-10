Алматинский таксист сравнил наряд дочери пассажирки с одеждой проститутки

Пользовательница Facebook Надиля Валитова опубликовала пост про случай с водителем "Яндекс.Такси" в Алматы, в котором таксист оскорбил дочь пассажирки и намеренно отказался с ней говорить на русском, передает zakon.kz.

Именно такие люди затевают гражданские войны на почве межнациональной розни. Именно такие люди бьют и насилуют женщин и детей, кто по их мнению оказывается неподобающе (национальности) одет.

Моей дочери 8 лет. Сегодня она вышла из дома вместе со мной, в коротких шортах. Потому что июль… поэтому в шортах. Напомню еще раз, ребенку 8 лет, и мы ехали не пьяные в клуб.

В машине орет музыка — я на русском языке прошу сделать тише, на что водитель, фыркнув, отвечает мне, что раз я казашка, я должна говорить только на казахском. Спорить с вот этими — знаю, что как играть с голубем в шахматы. Поэтому промолчала, - написала Валитова.