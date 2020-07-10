Алматинский таксист сравнил наряд дочери пассажирки с одеждой проститутки
Пользовательница Facebook Надиля Валитова опубликовала пост про случай с водителем "Яндекс.Такси" в Алматы, в котором таксист оскорбил дочь пассажирки и намеренно отказался с ней говорить на русском, передает zakon.kz.
Именно такие люди затевают гражданские войны на почве межнациональной розни. Именно такие люди бьют и насилуют женщин и детей, кто по их мнению оказывается неподобающе (национальности) одет.
Моей дочери 8 лет. Сегодня она вышла из дома вместе со мной, в коротких шортах. Потому что июль… поэтому в шортах. Напомню еще раз, ребенку 8 лет, и мы ехали не пьяные в клуб.
В машине орет музыка — я на русском языке прошу сделать тише, на что водитель, фыркнув, отвечает мне, что раз я казашка, я должна говорить только на казахском. Спорить с вот этими — знаю, что как играть с голубем в шахматы. Поэтому промолчала, - написала Валитова.
Также водитель обратил внимание на дочь пассажирки.
Спустя какое-то время водитель спрашивает меня: «Сколько лет дочери?». Я думаю про себя, какого черта мы теперь решили пообщаться? Но отвечаю, что 8.
— Наверное без отца растет?
— С чего вы так решили?
— Ну потому что какой нормальный отец разрешит одеваться как проститутке девочке? Тем более вы казахи! Должно быть стыдно.
К сожалению, мужчины со мной рядом не было, потому что в таких ситуациях я за самосуд и считайте меня хоть сто раз средневековой. Понятно, что я не промолчала, как вначале с музыкой. Но слишком поздно додумалась включить камеру. Повторить свою точку зрения смельчак на камеру отказался, - утверждает Валитова.
В "Яндекс.Такси" заявили, что водитель был заблокирован и не сможет больше получать заказы.