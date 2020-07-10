США пригрозили Сирии мерами в случае невыполнения требований ОЗХО

Исполнительный совет ОЗХО дал Сирии 90 дней на урегулирование вопросов, связанных с использованием химического оружия.

Сирия должна выполнить принятое на 94-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) требование отчитаться по вопросам, связанным с использованием химического оружия, иначе против Дамаска будут приняты дополнительные меры. Соответствующее сообщение Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме разместил в пятницу в Twitter, передает zakon.kz.

США всецело поддерживают сегодняшнее решение ОЗХО, осуждающее применение химического оружия сирийским режимом. Сейчас Сирия должна предпринять действия с тем, чтобы задекларировать объекты и остающиеся запасы [химоружия] или же столкнуться с дальнейшими мерами [против нее]. К применению химического оружия ни в коем случае нельзя терпимо относиться, [оно] не останется без последствий!, - говорится в СНБ.

Исполнительный совет ОЗХО дал Сирии 90 дней на урегулирование вопросов, связанных с использованием химического оружия. Страна должна сообщить техническому секретариату ОЗХО о том, где было разработано химическое оружие, которое, согласно докладу группы по расследованию и идентификации, было использовано в ходе атак в Эль-Латамне 24, 25 и 30 марта, задекларировать все имеющее в настоящее время в распоряжении химическое оружие и урегулировать все вопросы, касающиеся первоначальной декларации о запасах отравляющих веществ и программах их производства.

Данное решение поддержали 29 членов совета, девять воздержались, РФ, Иран и Китай проголосовали против. Комментируя результаты голосования, постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин отметил, что принятие данного антисирийского решения вызывает сожаление и ведет к дальнейшей политизации организации. По его словам, результат голосования достигнут путем развернутой западными активистами во главе с США кампании давления, запугивания и подкупа.

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