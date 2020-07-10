Медицинские службы справляются, но расслабляться нельзя - Сагинтаев

Он попросил мобилизоваться молодежи.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города, передает zakon.kz.

Градоначальник опубликовал в Facebook пост следующего содержания:

Дорогие алматинцы. Сейчас в нашем городе продолжается двухнедельный карантин. В целом Алматы держит удар эпидемии. Медицинские службы справляются, но расслабляться нельзя. Чтобы победить инфекцию и восстановить нормальную городскую жизнь, предстоит многое сделать.

Радует, что большинство алматинцев настроены серьезно, стараются соблюдать санитарные нормы. По оперативным данным социологии, большинству алматинцев удается соблюдать наиболее "легкие" из предлагаемых мер по защите от заражения КВИ. Так, абсолютно каждый опрошенный "регулярно моет руки или использует антисептики" (95,9%). Чуть меньше, но также большинство носит маски в общественных местах (82,8%).

В то же время меня, как акима города, беспокоит беспечность нашей молодежи. Каждый пятый молодой горожанин в возрасте от 25 до 40 лет (24,7%) не чувствует или не признает угрозы заражения и практически никакие требования по собственной защите не предпринимает — 19,9%.

В этой связи сегодня обращаюсь к молодежи, горожанам среднего возраста. Мобилизуйтесь! Санитарные правила обязательны для всех. Ваша расслабленность создает почву для новых вспышек. Не создавайте угрозу для Ваших близких, для безопасности всего города.

Правильно говорят, эпидемия — это война. Враг коварен и жесток, не прощает легкомыслия. И победить мы сможем только вместе. Наше главное оружие — самодисциплина. Наша главная защита — алматинская солидарность.

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