В КНБ рассказали о задержании лекарств на границе с Россией

Отмечается, что пограничная служба не препятствует ввозу лекарственных средств для личных целей.

Пограничная служба КНБ РК рассказала о о якобы незаконном задержании лекарственных средств в пункте пропуска "Урлитобе", на границе с Россией, передает zakon.kz.

Сообщается, что 9 июля 2020 года при проведении пограничного контроля были обнаружены 311 упаковок лекарственных препаратов различных наименований без товаросопроводительных документов. Лекарственные препараты были упакованы в пакеты по наименованиям и уложены в 2 дорожные сумки.

При этом перевозчик не смог дать разъяснение о происхождении лекарственных препаратов и их предназначении, - говорится в сообщении.

Для определения законности их ввоза в соответствии с компетенцией лекарственные препараты переданы в Департамент экономических расследований Павлодарской области, проинформирован Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг данной области.

В сообщении отмечается, что пограничная служба не препятствует ввозу лекарственных средств для личных целей.

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