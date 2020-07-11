Акимат Алматы разъяснил ситуацию по поставкам лекарственных средств
Необходимая заявка направлена в адрес Единого дистрибьютора СК-Фармации.
Фото : Pixabay11 июля 2020, 21:16
Акимат Алматы отреагировал на публикацию Аиды Букаевой о поставках лекарств, передает zakon.kz.
Касательно публикации в соцсетях Аиды Букаевой сообщаем следующее. На базе Центра психического здоровья с 7 июля открыт провизорный стационар для пациентов с короновирусной инфекцией, - говорится в сообщении акимата Алматы.
Отмечается, что на данный момент лекарственное обеспечение осуществляется путем перераспределения лекарственных препаратов из других клиник города. В акимате добавили, что по ряду препаратов действительно имеется дефицит.
Необходимая заявка направлена в адрес Единого дистрибьютора СК-Фармации. Имеется сбой поставок по ряду препаратов.
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