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В Иране назвали назвали новую причину катастрофы украинского Боинга

Отмечается, что "после перемещения не была выполнена перенастройка". Из-за этого система ошибочно опознала самолет как объект, движущийся с юго-запада в сторону Тегерана, хотя он, наоборот, вылетал из этого города.

Фото : CGTN12 июля 2020, 10:05

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала доклад, в котором говорится, что рейс МАУ Тегеран-Киев был сбит ракетой из-за неправильной настройки ПВО, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в опубликованном в субботу дополнительном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвященном расследованию инцидента, передает ТАСС.

Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления, - говорится в докладе.

Отмечается, что "после перемещения не была выполнена перенастройка". Из-за этого система ошибочно опознала самолет как объект, движущийся с юго-запада в сторону Тегерана, хотя он, наоборот, вылетал из этого города.

Ранее иранские военные утверждали, что самолет МАУ был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

В результате крушения авиалайнера погибли 176 человек.


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