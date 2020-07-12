Главой Фонда медстрахования назначен Болат Токежанов

Министр здравоохранения Алексей Цой представил нового руководителя коллективу Фонда.

Приказом министра здравоохранения РК председателем правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Болат Токежанов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой представил нового руководителя коллективу Фонда.

Болат Турганович имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения, принимал непосредственное участие в реализации самых значимых реформ в отрасли, знает все проблемы изнутри. Это очень ценный опыт, так как у Фонда медицинского страхования особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для всего населения и финансового оператора пакетов ОСМС и ГОБМП. Важно обеспечить четкость, прозрачность и системность всех процессов - от закупа и расходования средств на медицинскую помощь. Сегодня в такой трудный для здравоохранения страны период, как никогда важна роль Фонда медстрахования, как надежного источника выплат на борьбу с коронавирусом, - отметил А.Цой в ходе представления.

Министр подчеркнул, что данное назначение – это огромная ответственность и необходимо в короткие сроки справиться с поставленными Главой государства задачами.

Болат Турганович Токежанов родился 19 июля 1972 года в Восточно-Казахстанской области КазССР.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

·Казахская государственная академия управления (1994); Экономист

·Национальная школа государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2010); Магистр государственного и местного управления

Трудовой стаж:

·Старший налоговый инспектор НИ по Восточно-Казахстанской области (1994-1995);

·Ведущий специалист, начальник финансового управления, заместитель директора Восточно-Казахстанского областного отделения ФОМС (1996-1998);

·Заместитель директора, директор Восточно-Казахстанского областного отделения центра по оплате медицинских услуг (1999-2000);

·Директор Восточно-Казахстанского областного филиала республиканского государственного предприятия "Денсаулык" (2001);

·Директор информационно-медицинского центра Восточно-Казахстанской области (2001-2003);

·Начальник отдела, начальник управления стратегического развития и международных отношений, заместитель директора департамента экономики и финансов (11.2003-09.2009);

·Директор департамента стратегического развития Министерства здравоохранения Республики Казахстан (09.2010-2013);

·Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (02.2013-25.08.2014);

·Национальный координатор Проекта (руководитель) "Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан", софинансируемого Всемирным Банком (2014-2017);

·Ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан (15.02.2017-09.2019)

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