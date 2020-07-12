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В России подтвердили безопасность созданной вакцины от COVID-19

До начала тестирования всех волонтеров тщательно обследовали, антител к коронавирусу у них при этом обнаружено не было.

Фото : promoboz.moscow12 июля 2020, 13:43

В Сеченовском университете завершено исследование первой в мире вакцины от коронавируса, испытания прошли успешно, сообщает zakon.kz.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что до начала тестирования всех волонтеров тщательно обследовали, антител к коронавирусу у них при этом обнаружено не было, затем они провели две недели в изоляции, чтобы не заразиться, после чего исследование стартовало.

Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке, — сказал Лукашев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.


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