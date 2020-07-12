Он напомнил, что также осуществляется постоянный мониторинг социальных сетей на предмет распространения фэйков.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев напомнил об ответственности за распространение фэйков, сообщает zakon.kz.

Он напомнил, что также осуществляется постоянный мониторинг социальных сетей на предмет распространения фэйков.

Я уже опровергал распространяемую информацию о том, что якобы "с помощью самолетов и вертолетов распыляется вирус и биохимическое оружие". Конечно, это – ложь и провокация. Следственным департаментом МВД по этому факту начато досудебное расследование. Проверка показала, что данный факт происходил во время тушения пожаров за рубежом. Об этом свидетельствуют также опознавательные знаки на самолетах, номерные знаки на автомашинах службы пожаротушения и английская речь пожарных, – сказал Тургумбаев.

Также он отметил, что в Казахстане подобная техника отсутствует и не применяется.

Поэтому я в очередной раз призываю граждан верить только официальным данным государственных органов и не участвовать в распространении заведомо ложной и неподтвержденной информации, – отметил глава МВД.

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