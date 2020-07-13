Сегодня в 12 часов по всей стране состоится минута молчания в память о жертвах Covid-19

13 июля в Казахстане день общенационального траура в память о жертвах пандемии коронавируса.

В Казахстане 13 июля - в день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12:00 по всей стране будет объявлена минута молчания, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник президента Ерлан Карин.

13 июля в день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса в 12.00 по времени Нур-Султана по всей стране будет объявлена минута молчания, – сказал советник президента.

Напомним, о планах объявить 13 июля днем национального траура президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил 8 июля в ходе телеобращения к казахстанцам. 9 июля глава государства подписал соответствующий указ.

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