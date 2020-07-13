Внук Элвиса Пресли покончил с собой в 27 лет

Многие знакомые с внуком Элвиса Пресли отмечали его поразительное сходство с легендарным дедушкой.

В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио - внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли.

Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, молодой человек покончил с собой. Причиной смерти могло быть огнестрельное ранение.

О Бенджамине Кио мало что известно, кроме того, что он родился в очень известной семье.

Ему было 27 лет. Таким образом, он вошел в неофициальный "Клуб 27" - список музыкантов, умерших в этом возрасте.

Его мать - дочь Элвиса и Присциллы Пресли - Лиза Мари Пресли является известной певицей, она была замужем за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем.

Сестра Кио - Райли - также известна в США как актриса и модель. Многие знакомые с внуком Элвиса Пресли отмечали его поразительное сходство с легендарным дедушкой. Известно, что Бенджамин Кио тоже занимался музыкой, в 2009 году он заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на 5 млн долларов.







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