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Еще 376 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели 34 190 человек.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz13 июля 2020, 09:32

В Казахстане 376 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Из них: в городе Алматы - 55,
в городе Шымкент - 31,
в Алматинской области - 54,
в Атырауской области - 17,
в Восточно-Казахстанской области - 36,
в Жамбылской области - 36,
в Западно-Казахстанской области - 41,
в Карагандинской области - 68,
в Костанайской области - 3,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 12,
в Павлодарской области -11,
в Туркестанской области - 11, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране выздоровели – 34 190 человек от COVID-19.


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