Еще 376 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели 34 190 человек.

В Казахстане 376 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Из них: в городе Алматы - 55,

в городе Шымкент - 31,

в Алматинской области - 54,

в Атырауской области - 17,

в Восточно-Казахстанской области - 36,

в Жамбылской области - 36,

в Западно-Казахстанской области - 41,

в Карагандинской области - 68,

в Костанайской области - 3,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 12,

в Павлодарской области -11,

в Туркестанской области - 11, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране выздоровели – 34 190 человек от COVID-19.

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