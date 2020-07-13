Еще 376 казахстанцев выздоровели от коронавируса
Всего в стране выздоровели 34 190 человек.
Фото : rus.azattyq-ruhy.kz13 июля 2020, 09:32
В Казахстане 376 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Из них: в городе Алматы - 55,
в городе Шымкент - 31,
в Алматинской области - 54,
в Атырауской области - 17,
в Восточно-Казахстанской области - 36,
в Жамбылской области - 36,
в Западно-Казахстанской области - 41,
в Карагандинской области - 68,
в Костанайской области - 3,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 12,
в Павлодарской области -11,
в Туркестанской области - 11, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране выздоровели – 34 190 человек от COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5031609-7f37188feb29cd31e414357032aaf2f5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...