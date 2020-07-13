Испытания вакцины от коронавируса завершились в России

Инъекция не вызвала негативной реакции организма, за исключением повышения температуры тела в первые дни после вакцинации.

Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом РИА Новости заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов, передает zakon.kz

Клинические испытания велись с 18 июня. Саму вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Первую группу добровольцев выпишут из больницы в среду, вторую - 20 июля.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что на данном этапе исследования ученым важно было показать безопасность вакцины для здоровья человека.

До начала клинических испытаний добровольцев подробно обследовали, в том числе проверили на отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого ученые провели иммунизацию.

Добровольцев разделили на две группы - участники первой получили одну дозу вакцины, второй - две. Все участники испытаний чувствуют себя отлично, подчеркнул Лукашев. Инъекция не вызвала негативной реакции организма, за исключением повышения температуры тела в первые дни после вакцинации.

В свою очередь, Тарасов отметил, что добровольцев ограничили в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить возможность заражения вирусом SARS-CoV-2.

По словам исследователя, изоляция сказалась на психологическом состоянии добровольцев. Так, в ходе исследования возникали конфликты, у добровольцев выросло эмоциональное напряжение, поэтому к работе привлекали психологов.

Уже скоро участники испытаний вернутся к привычной жизни, смогут заниматься спортом, учиться, ходить на работу, уточнил Тарасов. После выписки медики продолжат наблюдать, как ведет себя их иммунитет.

Дальнейший план разработки вакцины определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации и возможностью масштабирования производства.

Сеченовский университет в условиях пандемической ситуации выступил не только как образовательное учреждение, как и принято, но и как научно-технологический центр, который способен участвовать в создании таких важных и сложных продуктов, как лекарственные препараты. <...> Мы работали с данной вакциной, начиная с доклинических исследований и разработки протокола, и клинические исследования сейчас проводим, - подчеркнул Тарасов.

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