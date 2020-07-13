В мае 2019 года был назначен на должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК.

Канат Баитов освобожден от должности председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК, сообщает zakon.kz.

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Баитов Канат Курмашевич освобожден от должности.

К. Баитов родился в 1968 году в Павлодарской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, Кокшетауский институт экономики и менеджмента.

В разные годы работал в горной и финансовой сферах.

В 2009–2010 гг. — начальник управления металлургической и химической промышленности, в 2010–2011 гг. возглавлял управление горнодобывающей промышленности, 2011–2014 годы — руководитель управления горно-металлургической промышленности Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК.

В 2014–2019 гг. — заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.

С февраля 2019 года занимал должность заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК. В мае 2019 года был назначен на должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК.

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