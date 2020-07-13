Бывший замакима Павлодарской области получил новую должность

Оралов стал вице-министром информации и общественного развития.

Асхат Оралов получил новую должность, сообщает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Оралов Асхат Раздыкович назначается на должность вице-министра информации и общественного развития РК.

Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области.

Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.

2013-2016 гг — старший специалист отдела Протокола Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.

С 2014 по 2016 годы — Первый заместитель Председателя филиала «Нұр» партии «Нұр Отан».

2016-2017 гг — и.о. руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны».

2017 - 2018 гг — руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны».

С января по август 2018 года — директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

С августа 2018 по апрель 2019 года работал заместителем Председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.

С апреля 2019 по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.

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