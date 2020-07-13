Билл Гейтс заявил об оптимизме в борьбе с коронавирусом

Пандемия прервала цепочки поставок лекарств, в том числе против СПИДа

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил об оптимизме в отношении борьбы с COVID-19 и призвал распространять лекарства и вакцины тем, кто в них нуждается. Об этом пишет Global Times, передает zakon.kz.

В июне Фонд Гейтса пообещал глобальному альянсу вакцин Гави выделить 7,4 миллиарда долларов на помощь программам иммунизации.

Если мы позволим направлять лекарства и вакцины тем, кто больше заплатит, а не тем, кто в них нуждается, у нас будет более длительная и несправедливая, более смертоносная пандемия. Нам нужны лидеры, чтобы принимать трудные решения о распределении на основе справедливости, а не только на основе рыночных факторов, - сказал Гейтс.

Билл Гейтс подчеркнул, что пандемия прервала цепочки поставок лекарств, в том числе против СПИДа, что чревато сбоями, которые могут помешать сотням тысяч людей получить необходимое им лечение - и не только в странах Африки к югу от Сахары.

Но я остаюсь оптимистом. Мы победим COVID-19 и будем продолжать делать успехи в борьбе со СПИДом и другими кризисами в области здравоохранения, - добавил он.

Билл Гейтс также отметил, что исследователи делают большие успехи.

Разрабатываются более совершенные диагностические инструменты для выявления инфицированных. Инвестиции вливаются в библиотеки противовирусных препаратов. Кроме того, мы делаем большой прогресс в области вакцин. Эти платформы будут полезны не только против этого конкретного вируса. Они также помогут нам конкретно в борьбе с ВИЧ, - сказал он.

Второй причиной его оптимизма, добавил он, является глобальная солидарность, уже продемонстрированная в борьбе со СПИДом.

Будь то СПИД или COVID-19, глобальное сотрудничество и решимость изобрести инструменты и ввезти их туда, где они больше всего нужны, имеют решающее значение, - сказал он.

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