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В Армении и Молдавии продлен режим ЧП

Режим ЧП был продлен из-за тяжелой ситуации с коронавирусом.

Фото : Pixabay13 июля 2020, 14:47

Режим чрезвычайного положения был продлен в Армении и Молдавии, передает zakon.kz.

Правительство Армении приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до 12 августа, сообщают "Известия".

Мы продлеваем режим ЧП на 30 дней, до 12 августа. Ситуация остается тяжелой, - заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По последним данным в Армении зафиксирован 32 151 случай заболевания коронавирусом, при этом 573 человека скончались, а еще 19 865 - выздоровели.

По информации RT, режим ЧП в Молдавии продлен до 31 июля

В последние три недели в Молдавии наблюдается устойчивое снижение числа подтвержденных случаев COVID-19. К сожалению, этого не наблюдается на региональном и международном уровне, где устанавливаются ежедневные антирекорды, - заявил премьер-министр Ион Кику.

Количество людей в Молдавии, заболевших COVID-19, достигло 18 924.


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