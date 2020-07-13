Пациентам с легкой формой COVID-19 не нужно сдавать ПЦР-тесты

Если у пациента нормальная температура, а лаборатории ПЦР поблизости нет или же о сдаче ПЦР-тестов не позаботилось его руководство, то лучше не идти в лабораторию, где большое скопление людей и есть риск заразиться.

Пациентам с легкой формой протекания COVID-19 не нужно сдавать ПЦР-тесты. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказала доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный пульмонолог Алматы Сауле Касенова, сообщает корреспондент zakon.kz.

В условиях сегодняшних реалий, если заболевание протекает в легкой степени и у нас действительно имеются проблемы с ПЦР-диагностикой. Если у вас нет возможности пройти ПЦР, то не надо делать на этом акцент, - сказала она.

По ее словам, если у пациента нормальная температура, а лаборатории ПЦР поблизости нет или пациенту не предоставлена возможность сдачи анализа от организации, где он работает, то лучше не идти в лабораторию, где большое скопление людей и есть риск заразиться.

Некоторые люди приходят туда с температурой, то есть являются разносчиками инфекции. Я бы посоветовала дождаться 14-го дня болезни, когда образуются антитела к КВИ, и сейчас уже несколько лабораторий делают исследование, которое называется – определение антител, - пояснила врач.

Причем не обязательно сдавать этот анализ на 14-й день заболевания. Его можно сделать и через 1,5 месяца.

"Этот анализ делают только для того, чтобы убедиться, что у вас образовались антитела и сформировался иммунитет к КВИ", - добавила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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