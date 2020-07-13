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Арнур Нуртаев покинул пост гендиректора НЦЭЛС Минздрава РК

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Ербол Едилов.

Фото : NDDA13 июля 2020, 20:37

Арнур Нуртаев покинул пост генерального директора - председателя правления РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, передает zakon.kz.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Ербол Едилов.


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