Арнур Нуртаев покинул пост гендиректора НЦЭЛС Минздрава РК
Об этом сообщил в своем Telegram-канале Ербол Едилов.
Фото : NDDA13 июля 2020, 20:37
Арнур Нуртаев покинул пост генерального директора - председателя правления РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, передает zakon.kz.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале Ербол Едилов.
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