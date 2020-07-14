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В ВОЗ назвали четыре сценария распространения COVID-19 в мире

Все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени.

Фото : Stadt-Blatt Verlag14 июля 2020, 00:18

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения готова предоставить 4 основных сценария развития пандемии коронавируса в мире, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Несмотря на то что ежедневное число смертей остается относительно стабильным, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени, - сказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, первые два сценария показали эффективность в борьбе с инфекцией.

Первый сценарий предполагает контроль над ситуацией со стороны лидеров стран и налаживание эффективной коммуникации с гражданами (страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки).

Второй сценарий – европейский, где фиксировались масштабные вспышки, которые удалось побороть при жестком соблюдении требований населением.

Третий вариант – это введение ограничений и ослабление их через некоторое время, что приводило к новым вспышкам.

Четвертый сценарий – резкий рост числа зараженных (Америка, Южная Азия, ряд африканских стран).

По данным Worldometer на 13 июля, в мире зафиксировано 13,1 млн случаев заболевания COVID-19, 573,2 тыс. человек скончались, 7,6 млн пациентов выздоровели.


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