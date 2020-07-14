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Полиция проверяет видео актера Кенжебулатова

Видеозапись вызвала негодование и возмущения в адрес полицейских.

Фото : Скриншот видео14 июля 2020, 12:11

В социальных сетях распространяется видео с мужчиной в полицейской форме, который заявил, что "мы все равно все умрем". В ДП Алматы прокомментировали эту видеозапись, передает zakon.kz.

Привет всем, друзья! У кого стресс, кто переживает нелегкое время, у кого душевная боль, у кого проблемы в работе, проблемы в семье. Кого-то грызет кредит. Не переживайте. Мы все равно все умрем, - говорилось в видео.

При проверке была установлена личность автора видеоролика. Им оказался певец и актер Талгат Кенжебулатов.

Стоит отметить, что эта запись вызвала негодование и возмущения в адрес полицейских. В полиции Алматы заявили, что мужчина не является сотрудником органов внутренних дел.

Действиям Талгата Кенжебулатова будет дана правовая оценка по результатам начатой проверки.

На фоне сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане и трагическими случаями, подобные заявления, даже сделанные ради шутки, тем более с использованием полицейской формы - не уместны и не допустимы, - сообщили в полиции.


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