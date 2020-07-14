Глава UFC раскритиковал судей турнира с участием Жумагулова

Он обещал подтянуть работу судей на Бойцовском острове.

Президент UFC Дана Уайт остался недоволен работой судей на турнире UFC 251 на Бойцовском острове, участие в котором принимал казахстанский боец Жалгас Жумагулов, передает zakon.kz.

В своем дебютном поединке в UFC Жумагулов проиграл бразильцу Раулиану Паиве, но решение судей отдать победу Паиве в бою с Жумагуловым было раскритиковано многими экспертами из мира ММА и болельщиками, многие посчитали, что победу больше заслужил казахстанец.

Как выяснилось, судейство вызвало вопросы не только в поединке Жумагулов-Паива, но и в главное бою вечера между россияниным Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо.

Российский боец победил техническим нокаутом в 5 раунде и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Тем не менее, президент UFC на итоговой пресс-конференции выразил мысль, что бразилец получил слишком большой урон в 5 раунде и судья должен был остановить бой раньше.

Альдо выглядел хорошо, хотя болельщики говорили, что он не заслуживает титульного поединка. Ужасная, ужасная остановка от рефери. Бой следовало прекратить раньше. Кажется, что нам необходимо подтянуть наших рефери и судей здесь, на Бойцовском острове, - заявил Уайт.

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