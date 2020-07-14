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42500 за июль. Правила, как и во время ЧП

В ближайшие дни планируют доработать правила, далее начнется процедура согласования с уполномоченными госорганами.

Фото : lada.kz14 июля 2020, 15:25

К нынешней пятнице с 17 июля наши порталы будут готовы для подачи заявлений казахстанцев по выплате 42 500 тенге, сообщил на брифинге в СЦК министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

В ближайшие два дня мы доработаем правила, согласуем с уполномоченными госорганами. За это время мы наши информационные системы подготовим и проведем тестирование наших порталов. В итоге на вопрос «когда?», скажу, что, по нашему плану, к этой пятнице порталы будут готовы для подачи заявлений, — сообщил Нурымбетов.

Он добавил, что со следующего понедельника или с 20 июля начнут производить выплаты.

42 500 будут выплачиваться по таким же правилам как и во время ЧП, то есть гражданам, которые лишились своих доходов, это наемные рабочие, индивидуальные предприниматели и самозанятые. В этот раз это рассмотрено на один месяц. Оператором также назначен ГФСС. Мы прошлый раз говорили, что средства ограничены. Правительство совместно с Нацбанком в течении недели должны решить финансовую сторону вопроса, - добавил он.

Глава МТСЗН также отметил, что неформально самозанятым гражданам для подачи заявки на единовременную выплату снова оплачивать ЕСП не обязательно.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства рассказал о том, как будут назначать выплаты нуждающимся. По его словам, выплата будет осуществляться на основании заявок.

По поручению главы государства принимаем решение осуществить на период ограничительных мер социальные выплаты по потере дохода в размере минимальной зарплаты – 42500 тг – за один месяц. Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер, — сказал Мамин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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