Названы телефоны, куда можно звонить насчет нехватки лекарств в Алматы
Горожане могут звонить по всем вопросам, связанным с лекарствами.
Фото : pixabay.com14 июля 2020, 15:33
Акимат Алматы опубликовал расширенный список номеров, куда можно обращаться по вопросам лекарственного обеспечения, передает zakon.kz.
Круглосуточная горячая линия по вопросам поставок в аптеки социально значимых лекарств заработала в Алматы. По данным городских властей, горожане могут звонить по всем вопросам, связанным с лекарствами, по телефонам
+77758825200
+77758825312
+77758825392
+77758825416
+77758825649
+77758825539
+77758825546
+77758825602
+77758825672
+77758825708
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