Названы телефоны, куда можно звонить насчет нехватки лекарств в Алматы

Горожане могут звонить по всем вопросам, связанным с лекарствами.

Акимат Алматы опубликовал расширенный список номеров, куда можно обращаться по вопросам лекарственного обеспечения, передает zakon.kz.

Круглосуточная горячая линия по вопросам поставок в аптеки социально значимых лекарств заработала в Алматы. По данным городских властей, горожане могут звонить по всем вопросам, связанным с лекарствами, по телефонам

+77758825200

+77758825312

+77758825392

+77758825416

+77758825649

+77758825539

+77758825546

+77758825602

+77758825672

+77758825708

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