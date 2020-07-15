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В поликлиники и больницы Казахстана отправят лекарства на 3 млрд тенге

Минздрав развезет все остатки, которые есть на складах, в больницы и поликлиники для оказания и стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи.

Фото : pixabay.com15 июля 2020, 13:04

В ближайшие дни в поликлиники и больницы Казахстана отправят лекарства на сумму 3 млрд тенге. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, сообщает корреспондент zakon.kz

Эти лекарственные средства поступят от единого дистрибьютора СК "Фармация", который осуществляет отгрузки своих лекарственных средств только в больницы и поликлиники, оказывающим объем бесплатной гарантированной медицинской помощи и в системе ОСМС.

Сегодня – завтра все остатки, которые есть на складах в объеме где-то 3 млрд тенге развезем в больницы и поликлиники для оказания и стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи по перечню бесплатных лекарственных средств, которые отпускаются пациентам на амбулаторном уровне, - сообщила вице-министр.

Она отметила, что параллельно идет процесс закупа лекарственных средств у отечественных производителей, которые "в кратчайшие сроки заполнят склады единого дистрибьютора".

Помимо этого, сейчас ведутся переговоры с импортерами, с кем можно напрямую заключить договор, либо с теми, с кем можно работать в рамках дополнительных соглашений к действующим договорам. Вся эта работа проводится и будет завершена, - заключила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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