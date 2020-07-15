Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Сильная жара. В Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Местами на юге усилится ветер в сопровождении с пыльными бурями.

Фото : inform.kz15 июля 2020, 13:05

Сильную жару прогнозируют в Казахстане, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 16-18 июля.

Практически на всей территории Казахстана сохранятся погода без осадков, лишь в западной и восточной части республики местами пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром и возможно выпадением града. Местами на юге усилится ветер в сопровождении с пыльными бурями. Также на большей части республики сохраняется жаркая погода, связанная с выходом гребня с территории Ирана, - отметили синоптики.

Также днем 16-18 июля в Алматинской области ожидается сильная жара - 35-36 градусов.

В Талдыкоргане днем 16-18 июля ожидается сильная жара 35 градусов. Вероятность шторма 90-95 %, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, днем 16-18 июля в Северо-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Вероятность шторма 90-95 %.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты