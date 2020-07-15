Сильная жара. В Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Местами на юге усилится ветер в сопровождении с пыльными бурями.

Фото : inform.kz

Сильную жару прогнозируют в Казахстане, сообщает zakon.kz. РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 16-18 июля. Практически на всей территории Казахстана сохранятся погода без осадков, лишь в западной и восточной части республики местами пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром и возможно выпадением града. Местами на юге усилится ветер в сопровождении с пыльными бурями. Также на большей части республики сохраняется жаркая погода, связанная с выходом гребня с территории Ирана, - отметили синоптики. Также днем 16-18 июля в Алматинской области ожидается сильная жара - 35-36 градусов. В Талдыкоргане днем 16-18 июля ожидается сильная жара 35 градусов. Вероятность шторма 90-95 %, - уточнили в пресс-службе. Кроме того, днем 16-18 июля в Северо-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Вероятность шторма 90-95 %.

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