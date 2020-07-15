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В Шымкент прибыли врачи из России для борьбы с Covid-19

Врачи разделятся на 3-4 группы и каждый из них будет утвержден по определенным больницам.

Фото : Пресс-служба акима города Шымкент15 июля 2020, 13:25

В целях обмена опытом по борьбе с COVID-19 в Шымкент прибыли врачи, сообщает zakon.kz.

Ряд специалистов сферы здравоохранения, такие как инфекционисты, анестезиологи, а также, реаниматологи, которые будут оказывать консультационное и практическое содействие врачам Шымкента в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Аким города, Мурат Айтенов, встретившись с группой в составе 7 специалистов, ознакомил их с эпидемиологической ситуацией в городе, а также пожелал успехов в совместной работе.

На сегодняшний день врачи во всем мире изучают и обмениваются новыми методами лечения коронавирусной инфекции. Благодаря тесному сотрудничеству между странами, врачи имеют возможность практического обмена опытом. И сегодня мы рады приветствовать вас в Шымкенте, - отметил Мурат Айтенов.

Стоит отметить, что прибывшие из России врачи разделятся на 3-4 группы и каждый из них будет утвержден по определенным больницам.

На сегодняшний день для проведения лечения по борьбе с коронавирусной инфекцией в городе задействовано 3264 медицинских работников.


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