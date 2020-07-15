Близкие погибшего в ДТП с Ефремовым превратили смерть в источник дохода - адвокат

Выплачивать многомиллионную компенсацию им уже никто не собирается.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал "СтарХиту" о деталях дела, передает zakon.kz.

Количество потерпевших на данный момент достигло четырех человек - ими признали официальную жену погибшего, двух его сыновей и брата. По некоторым данным общая сумма исковых требований семьи Захарова к актеру - 40 миллионов рублей.

В ряд деталей адвокат Эльман Пашаев своего подзащитного Ефремова не посвящает, чтобы еще сильнее не расстраивать. Михаил по-прежнему находится в подавленном состоянии, сильно похудел.

Сколько стало потерпевших он в курсе, но не понимает, с какой целью это все делается, я ему не объясняю. В деле не упоминается сумма, которую они хотят, но из достоверных источников знаю, что речь, действительно, про 40 миллионов. Наверно, Михаилу про это сообщили, но я ему посоветовал, чтобы он даже не слушал этот бред. Сказал: если вину докажут, будет компенсация морального вреда – но максимум миллион. Если бы родственники хотели договариваться, получили бы намного больше, - сказал защитник актера.

Пашаев пояснил, что перестал вести переговоры с семьей погибшего после того, как они превратили смерть близкого в источник дохода. Кстати, недавно появилась информация, что за визиты на ток-шоу родственники получают порядка 350 тысяч рублей. А программ с их участием вышло уже порядка пяти. Выплачивать многомиллионную компенсацию, по словам защитника, им уже никто не собирается.

Подождите. Это вообще что такое? Там что на иждивении несовершеннолетние дети, инвалиды или студенты, которые учатся на платной основе? - удивляется адвокат. - Все дети, слава Богу, большие, здоровые, самостоятельные. С женой Захаров 22 года не проживал. Да, Ефремов готов был компенсировать моральный вред, но не такими суммами, - отметил Эльман Пашаев.

Также адвокат прокомментировал информацию о том, что Михаил Ефремов планирует сменить его перед судом.

Вы меня танком от него не уберете, - заверил адвокат. - Ефремов же достаточно умный мужик. И понимает, что недоброжелатели сейчас максимально активизировались, чтобы от меня избавиться. Который день телеканалы меня полоскают - для чего? Думают, что Михаил от меня откажется и они его погубят. К сожалению, не получится. Я его забрал домой одним днем, что они после этого хотят? Подобного в практике раньше не было, после аналогичного преступления - только под стражу. После этого вообще нормально отказываться? У нас с Михаилом очень доверительные и теплые отношения, - сказал он.

На данный момент Ефремов по совету своего адвоката не признает вину в ДТП. Эльман Пашаев заявил, что его команда за минувший месяц собрала достаточно доказательств невиновности актера. Суд по делу пройдет 9 августа.

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