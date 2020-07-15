В Туркменистане, где все еще "нет" коронавируса, отменили движение поездов

Туркменистан готовится объявить о наличии на ее территории COVID-19.

В Туркменистане приостановили движения поездов с 16 по 23 июля без объяснения причин, передает zakon.kz со ссылкой на Фергана.

Уважаемые пассажиры! Сообщаем, что в период 16-23 июля текущего года движение поездов временно приостановлено, - говорится в объявлении Туркменских железных дорог.

Судя по тому, что в городах вменили в обязанность носить медицинские маски и закрыли на карантин ряд торговых точек. В Ашхабаде закрылись крупнейший торгово-развлекательный центр "Беркарар" и рынок "Толкучка". Туркменистан готовится объявить о наличии на ее территории COVID-19.

Пока таких заявлений не сделано, пресс-конференция работающей в стране миссии ВОЗ должна состояться в среду, 15 июля.

12 июля Минздрав республики выпустил сообщение, в котором "настоятельно рекомендовал" пользоваться медицинскими масками из-за повышенного содержания в воздухе пыли, принесенной воздушными потоками со стороны Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. В ведомстве также призвали держать дистанцию друг от друга не менее метра и соблюдать правила личной гигиены.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!