22 вместо 5 - названо число скончавшихся от коронавируса в Восточном Казахстане

С 28 марта по 7 июля в ВКО зарегистрирован 51 случай смерти от пневмонии, где ПЦР анализ был отрицательным.

На брифинге в РСК ВКО руководитель Управления здравоохранения региона Ильяс Мухамеджан озвучил, сколько человек скончалось от коронавируса, передает zakon.kz.

Его спросили, почему на официальном сайте coronavirus2020.kz указано, что в регионе 5 летальных случаев, но среди населения "гуляют" иные цифры.

Ильяс Мухамеджан пояснил, что при каждом стационаре есть комиссии по изучению летальных исходов. Они проводят первичную обработку материалов, оценку проведенного лечения и причин смертности. Далее информацию рассматривает областной штаб, затем она передается в республиканский центр по изучению и определению причин смерти пациентов.

Министерство здравоохранения обновляет эти данные раз в неделю. На сегодняшний день от коронавируса 22 летальных случая, в 9 случаях коронавирус был сопутствующим заболеванием, то есть смерть наступала по другим причинам, - сообщил спикер.

Он дополнил, что с 28 марта по 7 июля в ВКО зарегистрирован 51 случай смерти от пневмонии, где ПЦР анализ был отрицательным.

Информация на официальном сайте coronavirus2020 будет обновляться по мере заключения республиканской комиссии, - заключил глава Упрздрава.

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