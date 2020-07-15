На складах "СК-Фармация" в Нур-Султане и Алматы нашли достаточно необходимых лекарств

Агентство совместно с представителями общественности обеспечивает сопровождение поступающей в страну зарубежной гуманитарной помощи.

13 – 14 июля Агентство РК по противодействию коррупции, члены "Адалдық алаңы" и Специальной мониторинговой группы провели проверки складов хранения ТОО "СК-Фармация" в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Актобе, передает zakon.kz.

Во время проверки на складах нашли в наличии в достаточном объеме медицинские препараты, которые используются в протоколе лечения Covid-19.

В связи с участившимися фактами недоверия со стороны населения к распределению гуманитарной помощи Агентство совместно с представителями общественности обеспечивает сопровождение поступающей в страну зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19, - сообщили в Атикоррупционной службе.

Там рассказали, что поступающая гуманитарная помощь принимается СК-Фармацией и по согласованию с Министерством здравоохранения формируется разнарядка и обеспечивается транспортировка товара по регионам. Дальнейшее распределение внутри регионов определяют управления здравоохранения местных исполнительных органов. Подразделения Антикоррупционной службы совместно с членами СМГ и Adaldyk Alany в регионах обеспечивают сопровождение гуманитарной помощи до конечного потребителя.

Антикор проверяет процесс передачи гуманитарной помощи из Катара со склада в Павлодарскую областную больницу. Гуманитарная помощь представлена средствами индивидуальной защиты.

Департамент Агентства по Шымкенту отслеживает распределение гуманитарной помощи из Китайской народной республики по медицинским учреждениям города. Кроме этого областной департамент проверяет склады с медицинскими препаратами.

Гуманитарный груз из КНР и России поступил в Актюбинскую область, где за этапом распределения следят представители Антикоррупционной службы. Это медицинские очки, медицинские защитные костюмы, хирургические перчатки термометры и другие средства защиты.

В Мангистаускую область из Объединенных арабских эмиратов поступила гуманитарная помощь в виде средств защиты от вирусов. Акиматом области сформирована специальная комиссия по контролю за распределением медицинских средств. В составе комиссии работают представители "Адалдық алаңы".

Аналогичная работа по контролю и сопровождению гуманитарных грузов проводится во всех регионах страны.

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