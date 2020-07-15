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Китай и Индия добились прогресса в разводе пограничных войск

Переговоры помогли облегчить ситуацию на границе.

Фото : CGTN15 июля 2020, 17:14

Пограничные войска Китая и Индии провели свои четвертые переговоры на уровне главнокомандующих. Обе стороны добились положительного прогресса в дальнейшем разъединении прифронтовых войск на западном участке границы, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Переговоры помогли облегчить ситуацию на границе.

Мы надеемся, что Индия сможет работать с Китаем, чтобы реализовать консенсус, достигнутый обеими сторонами, конкретными действиями и совместно гарантировать мир и спокойствие в приграничных районах, - сказала пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

В ночь на 16 июня произошло столкновение индийских и китайских военных в восточной части гималайского региона Ладакх.

Сообщалось о жертвах с обеих сторон.

Как заявлял представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, инцидент произошел на китайской стороне границы, куда незаконно вторглись индийцы. В Пекине также утверждали, что Индия первая нарушила статус-кво в регионе.

Индийская сторона заявила, что инцидент был спровоцирован действиями китайских военных.

Территориальные споры между КНР и Индией в 1962 году привели к китайско-индийской пограничной войне.


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