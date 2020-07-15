Как карагандинские поликлиники проводят прямые эфиры в соцсетях

Специалисты в режиме реального времени консультируют людей на аккаунтах в Instagram.

В Карагандинской области действует пилотный проект «Врач.онлайн», инициатором которого стало управление здравоохранения, сообщает zakon.kz.

По информации МИА «Казинформ», в условиях карантина поликлиники перешли на дистанционный формат работы и используют удалённые варианты общения с пациентами.

Организации первичной помощи активизировались в социальных сетях. Специалисты в режиме реального времени консультируют людей на аккаунтах в Instagram. 14 июля, одновременно все 46 поликлиник области провели прямые эфиры. На связь с пациентами и подписчиками вышли первые руководители. Они рассказали о профилактике и лечении коронавирусной инфекции, ответили на вопросы.

Проект «Врач.онлайн» стартовал в июне. Мы не первый раз общаемся с пациентами в прямом эфире. Судя по благодарным комментариям, такая связь людям необходима. Пандемия и карантин повлекли повышенную тревожность. Люди обеспокоены, и важно получить компетентные разъяснения, а не искать какую-то непроверенную информацию на просторах интернета, - говорит Светлана Витт, заместитель директора по лечебной работе ТОО «Городской центр первичной медико-санитарной помощи».

По её словам, в случаях, требующих индивидуального подхода, вопросы отрабатываются в персональном порядке. Большая часть вопросов касается оказания плановой помощи, лекарственного обеспечения, диагностики, возможности получения консультаций узких специалистов. В поликлиниках организованы фильтры, где принимают пациентов с повышенной температурой.

Действуют мобильные бригады в составе врачей и медсестёр для выездов на дом. Медики просят не заниматься самолечением и обращаться за помощью к специалистам. Консультации и общение в социальных сетях продолжатся. В Instagram будут выложены памятки по дыхательной гимнастике для переболевших пневмонией. На онлайн-связь с пациентами поликлиники обещают выходить каждую неделю.

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