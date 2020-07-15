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Штраф за нарушение карантина составит 83 тысячи тенге

На первый раз штраф за нарушение карантина составит 83 тысячи тенге. Возможно и применение уголовной ответственности в зависимости от последствий проведенного мероприятия.

Фото : gazetaorsk.ru15 июля 2020, 18:44

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев напомнил, что грозит гражданам за проведение торжеств в период карантина, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что к нарушителям карантина будет применяться наказание по 425 статье Кодекса об административных правонарушениях. Штраф на первый раз составит порядка 83 тысяч тенге.

Но здесь нужно понимать, что если такое мероприятие привело к массовому заражению, то штрафы будут значительно выше. А если в последствии болезнь приведет к негативным последствия, то возможно наступление уголовной ответственности, - заявил глава Минюста на брифинге СЦК.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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