Штраф за нарушение карантина составит 83 тысячи тенге
На первый раз штраф за нарушение карантина составит 83 тысячи тенге. Возможно и применение уголовной ответственности в зависимости от последствий проведенного мероприятия.
Фото : gazetaorsk.ru15 июля 2020, 18:44
Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев напомнил, что грозит гражданам за проведение торжеств в период карантина, передает корреспондент zakon.kz.
Он отметил, что к нарушителям карантина будет применяться наказание по 425 статье Кодекса об административных правонарушениях. Штраф на первый раз составит порядка 83 тысяч тенге.
Но здесь нужно понимать, что если такое мероприятие привело к массовому заражению, то штрафы будут значительно выше. А если в последствии болезнь приведет к негативным последствия, то возможно наступление уголовной ответственности, - заявил глава Минюста на брифинге СЦК.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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