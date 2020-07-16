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Часть Алматы останется без газа

Будет отключено газоснабжение в жилых домах и на объектах, расположенных в квадрате улиц: мкр. Коктем, пр. Аль-Фараби-Назарбаева-Сейфулина-Тимирязева-Попова-Шашкина.

Фото : Twitter16 июля 2020, 01:44

В связи с произошедшей аварийной ситуацией на подземном газопроводе среднего давления, 16 июля и до полного завершения Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" проведет аварийно-восстановительные работы по адресу: пр. Аль-Фараби - пересечение с улицей Желтоксан (малая Мира), сообщает zakon.kz.

Поэтому будет отключено газоснабжение в жилых домах и на объектах, расположенных в квадрате улиц: мкр. Коктем, пр. Аль-Фараби-Назарбаева-Сейфулина-Тимирязева-Попова-Шашкина, в количестве 258 вводов частного сектора, 549 вводов коллективного сектора, 14 коммунально-бытовых и промышленных предприятий, в том числе котельная ЮВРК.

В этой связи, просим население перекрыть газовые краны и не открывать до устранения аварийной ситуации и начала пусковых работ, которые будут производиться сотрудниками Алматинского газового хозяйства, - говорится в сообщении ведомства.

Горожан просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам, так как работы выполняются в целях обеспечения безопасной эксплуатации.


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