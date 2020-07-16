Тест-систем на 1,2 млн исследований планируют закупить в Казахстане

Всего с марта месяца было закуплено почти 700 тыс. тест-систем производства КНР.

Планируется закупить тест-систем на 1,2 млн исследований, сообщил на брифинге председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, передает корреспондент zakon.kz.

В данное время идет подготовка к проведению процедур закупа тест-систем соответствующими товаропроизводителями, в том числе и отечественными товаропроизводителями. В рамках резерва правительства планируется закуп на 1,2 млн исследований, — сообщил Султангазиев на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Всего, по его словам, закуплено с марта месяца 696 тыс. тест-систем производства КНР на сумму 3 млрд тенге.

За это время проведено более 1,7 млн исследований. В том числе 971 тыс. в национальном центре экспертизы. Остальные исследования были в частных лабораторий или лабораторий при медицинских организаций, — добавил глава Комитета.

Он уточнил, что лабораториями национального центра экспертизы на сегодня проводятся тесты производства КНР, казахстанские тест-системы не были протестированы.

"Для того, чтобы оценить качество, есть соответствующие организации, чтобы проверить насколько эти тесты качественные, имеется референс-лаборатория в Алматы, которая проводит по каждым исследованиям дополнительное исследование на качество. Соответственно жалоб непосредственно от частных лабораториях в комитет контроля качества не поступало", — пояснил Султангазиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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