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Президент Туркменистана передал детскому дому рыбу

Дети поблагодарили президента.

Фото : sng.today16 июля 2020, 11:49

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую наловил во время отпуска на рыбалке, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в отпуске, занялся ловлей рыбы на одном из живописных озёр страны, - говорится в сообщении.

Глава государства отправил свежую рыбу в качестве подарка воспитанникам "Дворца благоденствующих" (Детский дом в Ашхабаде).

Как сообщает газета "Нейтральный Туркменистан", дети поблагодарили президента.


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