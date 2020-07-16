Президент Туркменистана передал детскому дому рыбу
Дети поблагодарили президента.
Фото : sng.today16 июля 2020, 11:49
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую наловил во время отпуска на рыбалке, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в отпуске, занялся ловлей рыбы на одном из живописных озёр страны, - говорится в сообщении.
Глава государства отправил свежую рыбу в качестве подарка воспитанникам "Дворца благоденствующих" (Детский дом в Ашхабаде).
Как сообщает газета "Нейтральный Туркменистан", дети поблагодарили президента.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5032166-5f6ab95fa6e2dc1fc1d32be3c1a730da
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...