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Подать на выплату 42 500 тенге за июль можно до 1 сентября

Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов.

Фото : инАктау16 июля 2020, 14:58

Ресурсы по приему заявок на выплату 42 500 будут работать до 1 сентября, передает zakon.kz.

Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов.

Не будет такой даты, до которой вы должны будете успеть подать. Это выплаты за июль месяц. Все указанные каналы связи, порталы будут работать до 1 сентября То есть, месяц плюс вы можете подать, - сказал он.


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