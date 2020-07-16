Коронавирус выявили в Туркменистане после посещения экспертов ВОЗ

Об этом свидетельствует счетчик в google, где указано 100 выявленных случаев.

В Туркменистане выявили коронавирус, передает zakon.kz.

Об этом свидетельствует счетчик в google, где указано 100 выявленных случаев.

Еще накануне в отчете по визиту экспертов ВОЗ в Туркменистан не было упоминаний о том, что в стране есть случаи выявления коронавирусной инфекции.

Туркменистану, где не подтверждено ни одного случая COVID-19, следует принять такие же меры, как и в тех странах, где вирус начинал распространяться. Это - одна из рекомендаций экспертов ВОЗ, которые только что побывали в стране, сообщалось на сайте ООН.

Они также рекомендовали активизировать эпиднадзор и тестирование в связи с сообщениями об участившихся случаях ОРЗ и пневмонии неизвестного происхождения.

Консультативно-техническая миссия ВОЗ прибыла в Туркменистан 6 июля по приглашению правительства. На заключительной конференции Кэтрин Смолвуд, старший специалист по чрезвычайным ситуациям в Европейском бюро ВОЗ, сообщила, что она и ее коллеги посетили больницы, центры общественного здоровья, лаборатории и три пограничных пропускных пункта, включая международный морской порт в Туркменбаши.

Кэтрин Смолвуд, которая возглавляла миссию ВОЗ, напомнила, что в Туркменистане не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая COVID-19, однако, по ее словам, "страна в полной мере осознает опасность, которую представляет вирус", и принимает меры, чтобы подготовиться к распространению COVID-19».

Эксперты положительно оценили введение мер по предотвращению распространения респираторных инфекций, в том числе во время массовых мероприятий, на рынках, в магазинах и в общественном транспорте. Как сообщила Смолвуд, недавно было ограничено автобусное и железнодорожное сообщение внутри страны. Введены также меры индивидуальной защиты, такие как ношение масок, гигиена рук и физическое дистанцирование.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!