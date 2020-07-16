Казахстан соблюдает нейтралитет по отношению к любой религии – эксперт

Государство и религия независимы друг от друга.

За короткое время с начала независимости в Казахстане была грамотно и своевременно проведена работа по совершенствованию законодательства в сфере религиозных отношений. Более подробно об этом рассказывает кандидат юридических наук, полковник запаса, руководитель РОО "Контртеррористический комитет" Аманжол Уразбаев, сообщает zakon.kz.

Обзор некоторых понятий и норм законодательного регулирования вопросов противодействия экстремизму и терроризму в Республике Казахстан.

Раскрытие указанной темы лучше всего начать с вопроса регулирования религиозных отношений в Республике Казахстан. Как известно, закон закрепляет наработанный опыт жизнедеятельности общества, а основным критерием истины является практика. Следует отметить, что в относительно короткий период суверенитета, в нашей стране достаточно грамотно и своевременно была проведена работа по совершенствованию законодательства в рассматриваемой области.

Третья редакция закона "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" от 11 октября 2011 года во многом была одним из самых емких и адаптированных к практическому применению на пространстве Содружества Независимых Государств. Его принятие позволило устранить многочисленные коллизии и снять накал дискуссий, в том числе в академической среде о механизме взаимоотношений религиозных объединений и государства.

Здесь же была прописана норма, дающая право государственным органам вмешиваться в работу религиозных объединений в случае, если их деятельность противоречит законам Республики Казахстан. Новации, внесенные в закон, позволили усовершенствовать диспозиции ряда статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных нарушениях, принятых в 2014 году.

Между тем, несмотря на достаточно тщательную проработку глоссария во многих нормативных актах, принятых в последние годы, остается ряд понятий и терминов, требующих разъяснения широкой общественности. Один из них касается понятия светскости, которое зачастую трактуется в противовес теократии.

Светскость является ключевым принципом современного правового демократического государства. В современных реалиях сосуществуют различные формы светских, атеистических и теократических государств. Но именно светские формы преобладают в государственном устройстве наиболее успешных и конкурентных стран.

Утверждая себя светским государством, Республика Казахстан в основном законе - Конституции и законодательстве закрепила принципы, в соответствии с которыми строятся отношения государства и религиозных объединений, а именно: отделение религиозных объединений от государства, от государственной системы воспитания и образования, от армии и правоохранительных органов.

Казахстан, являясь светским государством, соблюдает нейтралитет по отношению к любой религии, законодательно закреплена независимость государства от любой религии, как и независимость религии от государства.

В числе ключевых аспектов следует подчеркнуть свободу совести и вероисповедания, свободу изучать и критиковать религию, отсутствие какой бы то ни было официальной религии, право каждого индивидуума исповедовать любую религию по своему выбору или не исповедовать ни одной и наконец, свободу светского образования от любой религии/конфессии.

При этом государство обеспечивает свободу законной деятельности религиозных объединений, не вмешивается в определение гражданами своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в деятельность религиозных объединений, не возлагает на религиозные объединения выполнение функций государственных органов и органов власти на местах.

Не допускается деятельность религиозных объединений, принудительно вовлекающих в свою деятельность граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, в том числе посредством благотворительности (или) препятствующих выходу из религиозного объединения, в том числе путем применения шантажа, насилия или угрозы его применения, с использованием материальной или иной зависимости граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства либо путем обмана.

Не допускается деятельность религиозных объединений, сопряженная с насилием над гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства или иным причинением вреда их здоровью либо с расторжением брака между супругами (распадом семьи) или прекращением родственных отношений, нанесением ущерба нравственности, нарушением прав и свобод человека и гражданина, побуждение граждан к отказу от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами Республики Казахстан и иным нарушением законодательства нашей страны.

Запрещается деятельность партий на религиозной основе, создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых направлены на утверждение в государстве верховенства одной религии, разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанных с насилием или призывами к насилию и иными противоправными действиями.

Резюмируя анализируемый тезис, следует подчеркнуть, что именно светскость казахстанского общества является гарантом развития и модернизации государства, условием интеллектуального развития казахстанского народа, целью развития конкурентоспособной нации.

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