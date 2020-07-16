В Алматинской области провели мониторинг аптек и лекарственных складов

Gод особым контролем мониторинговой группы находится и обеспечение прозрачности доставки гуманитарной помощи до каждого лечебного учреждения.

Антикоррупционная служба Алматинской области провел мониторинг аптек и лекарственных складов. Всего проверкой было охвачено порядка 140 аптек. Об этом стало известно в ходе онлайн брифинга на площадке ANTIKOR, передает zakon.kz.

В целях исполнения поручения Главы государства на выявление фактов необоснованного повышения цен на жизненно важные лекарства, по инициативе Антикоррупционной службы Алматинской области сформирована мониторинговая группа.

Так, представители регионального филиала партий «Нұр Отан», спецгруппа по мониторингу, представителей СМИ и Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг в течение недели проверяли аптеки и лекарственные склады Талдыкоргана на наличия лекарственных средств, а также установленных на них цен.

В целом организовано 12 совместных выездов с охватом порядка 140 аптек. На сегодняшний день Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг уже составлены 6 административных протоколов в отношении аптек за завышение цен на лекарственные препараты,– сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Алматинской области Жандос Жумабаев.

Стоит отметить, что под особым контролем мониторинговой группы находится и обеспечение прозрачности доставки гуманитарной помощи до каждого лечебного учреждения. Таким образом, гражданские активисты и представители СМИ, в составе группы, проверили разгрузку гуманитарной помощи на склады поступивших из Китая и Катара.

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