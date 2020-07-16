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В селе Костанайской области снизили тариф на подачу воды

Тариф для потребителей села Карасу утвержден в размере 1233,89 тенге/м3 без НДС.

Фото : vgorode.ua16 июля 2020, 19:34

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области утвердил со снижением тариф ГКП "Шыгыс" на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям в селе Карасу Карасуского района, передает zakon.kz.

Тариф для потребителей села Карасу утвержден в размере 1233,89 тенге/м3 без НДС, а именно снизился на 19,51 тенге/м³ или на 1,6 % (ранее действующий тариф – 1253,40 тенге/м3) с вводом в действие с 1 августа 2020 года, - сообщили в департаменте.


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