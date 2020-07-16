В полицию Карагандинской области сдали оружие времен Второй мировой войны

Владельцы огнестрельного оружия могут получить до 130 тысяч тенге за них.

Жители Карагандинской области сдали в полицию оружие времен Второй мировой войны, передает zakon.kz.

Согласно сообщению МВД РК, с 1 июля в Карагандинской области идет акция по выкупу добровольно сданного гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На сегодняшний день жители области передали сотрудникам органов внутренних дел 41 единицу огнестрельного оружия.

Среди огнестрельного оружия встречаются экземпляры времен Второй мировой войны. К примеру, житель Осакаровского района сдал в органы внутренних дел пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина, известный как ППШ.

Как объяснил мужчина, ППШ уже после войны привез его дед. Фронтовик отпилил у пистолета-пулемета ствол и потом хранил его у себя в качестве реликвии.

Кроме того, житель Шетского района сдал органам внутренних дел общевойсковой карабин “КО-44” 1943 года выпуска, который вполне пригоден для выстрелов. Он состоял в основном на вооружении кавалеристов Красной Армии.

Сейчас по всем сданным единицам огнестрельного оружия сотрудники оперативно-криминалистического управления проводят баллистические исследования на предмет их пригодности к производству выстрелов. Затем комиссия вынесет решение о состоянии того или иного оружия, и его владелец получит соответствующее денежное вознаграждение, – говорит начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Так, мужчина, сдавший ППШ может получить 80 тысяч тенге, а за карабин житель Шетского района может рассчитывать на 130 тысяч тенге. Все зависит от выводов комиссии. Что касается пистолета-пулемета ППШ, то он полностью в непригодном состоянии. И есть идея передать его в качестве экспоната в музей боевой и трудовой славы ДП Карагандинской области.

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