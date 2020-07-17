Суды Алматы ушли в онлайн до 2 августа - болеют 69 сотрудников

С 17 июля по 2 августа в судах города введена дистанционная форма работы.

Суды работают Алматы в дистанционном режиме. На сегодняшний день в судах города число больных с диагнозом Covid-19 и пневмонией составляет 69, в том числе 36 судей и 33 специалиста, передает zakon.kz.

В горсуде сообщили, что с 17 июля по 2 августа в судах города введена дистанционная форма работы. При этом за судьями и сотрудниками сохраняется обязанность выполнения трудовых функций в полном объеме с соблюдением штатного режима. Также они должны быть на связи.

При этом руководители судебных коллегий Алматинского городского суда, председатели районных и приравненных к ним судов Алматы, руководитель Администратора судов лично находятся на рабочих местах, координируя работу в рамках распоряжения. Для обеспечения работы в дистанционном режиме отделу информационных технологий поручено организовать установку информационной системы "Төрелік" на личные компьютеры судей и сотрудников, - сообщили в горсуде.

Там пояснили,что эти меры вызваны создавшейся ситуацией в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, чтобы обеспечить ее дальнейшее нераспространение.

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