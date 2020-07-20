Проект "Birgemiz: Saýlyq" охватил волонтеров всей страны

В Алматы, Кызылорде и Петропавловске создано по одному центру поддержки волонтеров в сфере охраны здоровья.

Тысяча добровольцев будут оказывать помощь тяжело больным людям, пропагандировать здоровый образ жизни, обучать принципам рационального использования лекарственных средств, сообщает zakon.kz.

Инициатива направлена на привлечение волонтеров в сферу охраны здоровья, оказание помощи в уходе за больными в хосписах, онкологических диспансерах. Реализует идею Актюбинский филиал Ассоциации семейных врачей Казахстана в рамках государственного гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" по заказу Министерства информации и общественного развития РК. Руководитель проекта Татьяна Острецова поясняет, что в каждой области и городах республиканского значения определены координаторы, тренеры, консультанты-эксперты.

В Алматы, Кызылорде и Петропавловске создано по одному центру поддержки волонтеров в сфере охраны здоровья, - говорит она. – Пройдут вебинары на темы: "Развитие волонтерства в Республике Казахстан", "Роль волонтеров в пропаганде ЗОЖ и обучении населения принципам рационального применения лекарственных средств", "Участие волонтеров в оказании помощи пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи" и др. Планируются семинары-тренинги, выпуск методических рекомендаций, видеороликов, буклетов, сборника лучших практик волонтерской деятельности.

Ближе к осени будет объявлен конкурс на предоставление грантов по 300 тысяч тенге, направленных на поддержку индивидуальных усилий граждан и волонтерских инициатив в решении локальных задач сферы охраны здоровья

Запланировано обучить 1 000 добровольцев, реализовать не менее 68 малых грантов во всех регионах страны, - информирует Острецова.

Гульсым НАЗАРБАЕВА, Актобе

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!